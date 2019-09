Herbstkirmes mit einigen Veränderungen

Reinstürzen ins Vergnügen: Einige Oktoberfestbesucher sprangen im vergangen Jahr von der Bühne in die Arme kräftiger Männer. Foto: erk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Die Herbstkirmes in Emstek wirft bereits ihre Schatten voraus, denn für den Seniorennachmittag sind Anmeldungen erforderlich und zum Oktoberfest am Samstag kann man sich Tische reservieren. Gleiches gilt für den Dämmerschoppen. Gefeiert wird von Freitag, 18. Oktober, bis Sonntag, 20. Oktober.



Gewohnte Pfade werden in diesem Jahr verlassen, denn das Bettenrennen findet nicht mehr statt. Stattdessen beginnt das Kirmestreiben am Freitag um 16 Uhr und ab 18 Uhr wird zum Dämmerschoppen mit DJ Rüdiger Ast geladen. Ab 20 Uhr übernimmt die Band „Mofa 25“ die Bühne. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

