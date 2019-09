K‘nox schnüffelt auf der WM in Italien

Meisterlich: Christian Mieck und sein vierjähriger Rüde K‘nox vom Tollhaus nach der Siegerehrung in Halle an der Saale. Foto: Petra Fürstová

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Christian Mieck ist auf der ganzen Welt unterwegs, um Hunde zu trainieren. Aktuell ist er aber in einer ganz persönlichen Mission auf dem Weg nach Italien, denn dort tritt er mit seinem Schäferhund K’nox vom Tollhaus bei der Weltmeisterschaft in Modena an.



Die Qualifikation hat der Cloppenburger, der im Emsteker Verein aktiv ist, erst vor wenigen Tagen in Halle an der Saale gesichert, wo das Team als Bundessieger Pokal und Kranz überreicht bekam.