Tonnenweise CO₂ und Geld einsparen

Da geht noch was: Symbolisch legte Emsteks Bürgermeister Michael Fischer im Schaltschrank die Hand an die Sicherung. Franz-Josef Rump sieht im 16 Jahre alten Verwaltungsgebäude einiges an Einsparungspotenzial. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Eine Hand voll Zertifikate zieren künftig die Wände des Emsteker Rathauses und attestieren der Verwaltung, dass man sich um den Klimaschutz in der Kommune verdient gemacht hat. Durch Austausch der Beleuchtungstechnik in verschiedenen Gebäuden werden in den kommenden 20 Jahren 734 Tonnen CO₂ eingespart. Zudem trägt sich die Investition selber, da durch den eingesparten Strom von 60000 Kilowattstunden pro Jahr der eigene Kostenanteil von 211800 Euro binnen zehn bis 15 Jahren wieder hereingeholt wird. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 25. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.