Halen bekommt über 100 Bauplätze

Vor Frühjahr 2021 werden die künftigen Bauherren aber keinen ersten Spatenstich machen können

So könnte es werden: Für diesen Entwurf haben sich die Ausschussmitglieder ausgesprochen. Plan: Diekmann. Mosebach und Partner

Von Thomas Vorwerk



Halen. Einen weiteren Schritt zu einem neuen Baugebiet in Halen hat der Planungsausschuss Emstek während seiner jüngsten Sitzung gemacht. Verschiedene Plan­entwürfe des Büros Diekmann, Mosebach und Partner wurden vorgestellt und unter den Varianten hatte sich am Ende auch ein Favorit mit gut 100 Bauplätzen und einer Regenrückhaltung im Süden des Gebietes herauskristallisiert. Die gut 14 Hektar große Fläche ist nördlich von der Marienstraße, im Süden vom Weg „Zum Kämpen“ und westlich mit einem gewissen Abstand vom Lether Weg eingegrenzt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 24. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.