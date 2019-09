Früchte geben ihren goldgelben Saft preis

Kraftakt: Die Besucher konnten, wie die sechsjährige Ida mit Unterstützung ihres Opas Georg Blömer und Sigi Schwarzer (r.), beim Hölker Appel-Schnack tatkräftig mit anpacken. Foto: Sigrid Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Höltinghausen. Die Apfel-, Birnen- und Quittenernte ist bereits in vollem Gange. Nach dem sonnigen und trockenen Sommer fällt die Apfelernte zwar regional sehr unterschiedlich aus, aber die süßen Früchte, die in diesen Wochen auf dem Hof der Familie Oevermann kommen, lassen sich hervorragend zu frischem Apfelsaft verarbeiten.



Beim Start des diesjährigen Hölker Appel-Schnacks, zu dem der „Kulturkreis Höltinghausen und umzu“ eingeladen hatte, konnten Erwachsene und Kinder auf dem Hof der Apfelmosterei Oevermann hautnah miterleben, wie der frisch gepresste Saft ins Glas kommt. Neben Äpfeln aus dem eigenen Garten wurden auch Birnen und Quitten mit Muskelkraft oder mit der Maschine gepresst und zu Saft verarbeitet.

