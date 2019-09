Agnes und Agnes auf der Suche nach Agnes

Die jüngste Namensträgerin in der Gemeinde Emstek ist 52 Jahre alt

Ideengeberinnen: Agnes Krümpelbeck(links) und Agnes Meyer freuen sich auf viele Teilnehmerinnen am 21. Januar. Die Geschichte der Namenspatronin kennen beide, sie haben sie aber auch in der umfangreichen Heiligenlegende gefunden. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Es soll eine heitere Runde werden, wenn am 21. Januar in Emstek zu Kaffee und Kuchen eingeladen wird, und eines ist auch klar: Agnes zahlt. Denn an diesem Nachmittag sollen sich möglichst alle Frauen, die Agnes heißen und aus dem Bereich der alten Pfarrgemeinde St. Margaretha kommen, treffen. Agnes Krümpelbeck und Agnes Meyer sind die Anstifter für diese besondere Kaffeetafel und dafür gibt es einen Grund: „Es gibt keine Agnes mehr", sagt Krümpelbeck.