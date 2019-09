Tempo 30 nur noch an der Grundschule?

Ausgebremst: Um die Sicherheit in Höltinghausen zu erhöhen, hatte sich eine Gruppe von Einwohnern in der Vergangenheit für Tempo-30 eingesetzt. Danach hatten sich Lastwagen mit einem Gewicht von über 7,5 Tonnen zu richten. Foto: Thomas Vorwerk

Höltinghausen. Lange hatte eine Gruppe aus Höltinghausen dafür gekämpft, Tempo 30 für schwere Lastwagen auf den Hauptstraßen des Ortes durchzusetzen und nach einer Pilotphase vor ein paar Jahren sind die Schilder auch stehengeblieben, doch damit soll nun Schluss sein.



Vor drei Wochen bekam die Gemeinde die Nachricht, dass der geplante Ausbau der Kreisstraße 178 nur dann mit Fördermitteln erfolgen könne, wenn die generelle Geschwindigkeitsbeschränkung für Fahrzeuge mit einem Gewicht von über 7,5 Tonnen verschwindet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

