Angeklagte bestahlen mehrmals Unternehmer

Symbolfoto: dpa

Emstek/Cloppenburg (ma). Sieben junge Angeklagte (17 bis 20 Jahre alt) aus Cloppenburg sind siebenmal hintereinander beim selben Opfer eingebrochen. Besonders dreist: Unter den sieben Angeklagten befindet sich ein Asylsuchender, der einst beim Opfer Unterkunft gefunden und somit Insiderwissen hatte. Am Donnerstag gab es vor dem Jugendgericht des Cloppenburger Amtsgerichten das gerichtliche Nachspiel.



Der Haupttäter wurde zu zehn Monaten Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt, drei Mitangeklagte stellte das Gericht unter Vorbewährung.