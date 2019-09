Kultnacht erinnert an erste Disco-Nächte

Entführten in frühere Zeiten: Die Musiker der Band „Allsounds & Friends“ begeisterten das Publikum bei der diesjährigen Kultnacht mit einer gelungenen Mischung der größten Rock- und Popsongs der vergangenen Jahrzehnte. Foto: Sigrid Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Höltinghausen. Die Band „Allsounds & Friends“ begeisterte ihr Publikum am Samstagabend mit einer gelungenen Mischung aus Rock- und Pop-Musik der vergangenen Jahrzehnte. „Die spielen genau die Musik meiner Jugend. Deshalb bin ich jedes Jahr hier. Die Stimmung und die Atmosphäre sind immer toll“, hob eine Besucherin das Besondere der Kultnacht hervor, in der die Bandmitglieder die Besucher mitnahmen in die Zeit des Jugendtanzes im Pfarrheim und der ersten Disco-Besuche. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 10. September entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.