35-Jähriger verliert Kontrolle über Auto

Foto: Tobias Ellmann, FFW Emstek

Emstek (her). Schwer verletzt worden ist ein Autofahrer bei einem Unfall am Mittwochabend in Drantum. Nach Angaben der Polizei war der 35-Jährige auf der Emsteker Straße in Richtung Drantum unterwegs. Nei regennasser Fahrbahn geriet er in einer Kurve ins Rutschen, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Straße ab. Anschließend prallte der Mann mit dem Auto gegen einen Baum. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Nächster Artikel aus Emstek:

05.09.2019 | Joggerin bei Unfall schwer verletzt