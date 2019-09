Vermitteln zwischen Jäger und Bauer

Jede Gemeinde muss einen Wildschadenschätzer benennen

Gefundenes Fressen: So, wie der Mais aktuell auf dem Acker von Alfred Vorwerk steht, schmeckt er dem Wildschwein besonders gut. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Drantum. Alfred Vorwerk ist von der Gemeinde Emstek für weitere fünf Jahre zum Wildschadenschätzer bestellt worden. Was man auf den ersten Blick als Sachverständigen für Zusammenstöße zwischen Tier und Auto verstehen könnte, hat aber eine ganz andere Bewandtnis. Vorwerk wird gerufen, wenn sich nach Fraßschäden auf den Äckern der Landwirt sowie der zuständige Jagdpächter über eine Entschädigung nicht einigen können.