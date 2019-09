Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Symbolfoto: dpa

Halen (her). Auf frischer Tat ertappt haben zwei aufmerksame Zeugen mehrere Fahrraddiebe am Halener Badesee. Wie die Polizei mitteilt, wollten vier Jugendliche aus Cloppenburg, Garrel und Bremen gegen 20 Uhr dort drei Kinderräder klauen. Die Zeugen riefen die Polizei und folgten den Tätern, bis die Beamten eintrafen. Die Fahrräder wurden den Eltern übergeben. "Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den besonnen handelnden Zeugen", heißt es in der Pressemitteilung.