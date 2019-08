Schüler lernen unter saniertem Dach

Dämmung und Abklebung in Höltinghausen waren abgängig und mussten dringend erneuert werden

Kontrolle auf dem Dach: Dirk Vaske (von links), Franz-Josef Rump, Michael Brinkmann, Michael Fischer und Reiner kleine Holthaus nahmen die Bauarbeiten in Augenschein. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Höltinghausen. Im Winter nicht warm genug, im Sommer zu heiß. Diese Szenarien sollen ab sofort in der Grundschule Höltinghausen der Vergangenheit angehören, denn dort ist die Dachsanierung abgeschlossen, wovon sich Emsteks Bürgermeister Michael Fischer, Schulleiter Michael Brinkmann, die Rathausmitarbeiter Reiner kleine Holthaus und Franz-Josef Rump sowie Schulausschussvorsitzender Dirk Vaske persönlich überzeugten. Bevor alle auf das Dach stiegen, ging es bei über 30 Grad Außentemperatur in die deutlich angenehmere Luft der Aula. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.