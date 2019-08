Erwachsene leisten Beitrag zum Klimaschutz

Fahrplan bekannt gegeben: Im alten Wartesaal „Zweite Klasse“ des Emsteker Bahnhofs haben sich die Gründer der Ortsgruppe getroffen und die nächsten Schritte festgelegt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Auf die Notwendigkeit des Klimaschutzes aufmerksam zu machen, ist keine reine Angelegenheit von Kindern und Jugendlichen. „Ich habe selber zwei Kinder und sorge mich um deren Zukunft“, sagt Carsten Nitschke. Der Lohner wollte deshalb nicht untätig bleiben und unterstützt die Initiative „Fridays for future“ auf seine Art, indem er sich bei „Parents for future“ (P4F) engagiert.



Seit Februar gibt es diese Gemeinschaft und als er vor wenigen Tagen einen Aufruf zur Gründung einer Ortsgruppe Oldenburger Münsterland startete, kamen binnen 48 Stunden rund 70 Interessensbekundungen. Keinesfalls nur Lippenbekenntnisse, denn zur Gründungsversammlung am Mittwoch in der Gaststätte „Bi‘n Baohnhoff“ in Emstek kamen knapp ein Dutzend Männer und Frauen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

