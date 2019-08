Gefälschte Papiere: 33-Jähriger in U-Haft

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Emstek. Eine Verkehrskontrolle in Emstek endete am Montag mit einer Festnahme. Der Verdächtige sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Wie die Autobahnpolizei Ahlhorn mitteilte, stoppten die Beamten einen Lastwagen auf der Ahlhorner Straße. Soweit die Routine. Doch dann begannen aufwändige Ermittlungen, um überhaupt die Identität des Fahrers feststellen zu können.



Denn der 33-Jährige zeigte den Beamten einen kroatischen Führerschein und Personalausweis. Beide Papiere waren allerdings Fälschungen. Wie sich später herausstellen sollte: Die Personalien stimmten zwar offenbar, aber nicht die Staatsangehörigkeit. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Polizisten nun mazedonische Papiere. Doch auch der mazedonische Führerschein war eine Fälschung. Nachdem sich herausstellte, dass der 33-Jährige bereits wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein erwischt wurde und obendrein gegen ihn auch noch ein Einreiseverbot in die Bundesrepublik verhängt wurde, ging der Fall sofort an die Staatsanwaltschaft Oldenburg.



Dort fackelte man nicht lange: Die Polizisten sollten den 33-Jährigen an Ort und Stelle festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er einem Haftrichter am Cloppenburger Amtsgericht vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der Mann sitzt seitdem in U-Haft. Auf seinen Prozess wird er nicht lange warten: Denn sein Fall soll im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens noch in dieser Woche abgehandelt werden.



Der Fall war damit noch nicht abgeschlossen: Denn auch beim Beifahrer gab es Ungereimtheiten. Der 29-Jährige wies sich gegenüber den Beamten als Grieche aus. Doch auch dieser Personalausweis stellte sich als Fälschung heraus. Ermittlungen ergaben schließlich, dass es sich um einen Albaner handelt – dieser konnte kein gültiges Visum vorlegen. Die Polizei ermittelt nun wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz. Dem 29-Jährigen wurde eine Ausreisefrist auferlegt.