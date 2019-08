Lkw kracht in Baustellenfahrzeug

Symbolfoto: dpa

Von Matthias Bänsch



Emstek. Stundenlange Bergungs- und Reinigungsarbeiten sind die Folge eines nächtlichen Unfalls auf der A1 gewesen: Die Autobahn musste in Richtung Bremen bis zum Dienstagmorgen voll gesperrt werden. Wie die Autobahnpolizei Ahlhorn am Dienstagvormittag mitteilte, passierte der Unfall gegen 1 Uhr zwischen der Anschlussstelle Cloppenburg und dem Autobahndreieck Ahlhorn. Dort wurde am Abend zuvor eine Nachtbaustelle eingerichtet. Der Verkehr wurde einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Die rechte und mittlere Spur wurden dafür gesperrt.



Ein 38-jähriger Lkw-Fahrer aus Paderborn verlor in dieser Baustelle die Kontrolle – laut Polizei offenbar aus Unachtsamkeit. Der Lastwagen krachte in einen Verkehrssicherungsanhänger. Der Mann blieb zum Glück unverletzt. Allerdings entstand ein erheblicher Schaden – nicht nur am Sicherungsfahrzeug, sondern auch am Lastwagen. Der Tank wurde durch den Unfall aufgerissen, sodass etwa 400 Liter Diesel auf die Fahrbahn strömten. Der Kraftstoff sickerte am Rand der Autobahn ins Erdreich.



Zunächst konnte der nachfolgende Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Ab 3 Uhr war dann aber eine Vollsperrung nötig – unter anderem musste der verunreinigte Boden ausgekoffert werden. Gesperrt wurde auch das Ahlhorner Dreieck in Richtung Bremen – die Autofahrer mussten über Ahlhorn ausweichen. Die Vollsperrung dauert bis etwa 8.15 Uhr. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.