Sportliche Größen plaudern am Tresen

Scharfe Zunge: Straßenfeger Martin wusste mit spitzen Bemerkungen zu unterhalten. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Einen Abend voller sportlicher Legenden hatte Moderator Uwe Haring zur vierten Auflage von „Talk am Tresen“ angekündigt und damit aus lokaler Sicht auch nicht übertrieben. Das aus dem Fernsehen bekannte und vom Handels- und Gewerbeverein auf Emstek übertragene Format fand einmal mehr zahlreiche Gäste, die sich in der Ratsstube und davor zahlreiche Döntkes aber auch Beiträge mit tieferem Inhalt anhörten.



Musik gab es dazu reichlich von den „Thekensingers" über „Take2" (Detlef Roth und Hardy Rieger) sowie dem Musikverein Bühren. Antonius Schröer als Straßenfeger Martin gab mit seinen scharfen Beobachtungen auf Politik, Kirche und Gesellschaft der Talkrunde die letzte Würze.