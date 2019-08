Hercules stemmt Aufgaben im Ecopark

Haben es in der Hand: Thomas Henke, Verkaufsleiter (von links), Geschäftsführer Bernard Meyer, Yvonne Mag, Assistentin der Geschäfts- und Vertriebsleitung sowie Michael Honkomp, Leiter Export und Produktentwicklung. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Drantum. Mit der ersten Hausmesse am neuen Standort ist am Mittwoch der offizielle Startschuss für Hercules im Drantumer Ecopark gefallen. Der Fahrradspezialist, 1886 gegründet, ist seit 2014 Teil der ZEG-Gruppe und war seither in Cloppenburg angesiedelt. Das reine Vertriebsbüro genügte den Ansprüchen nicht mehr, zumal Debitorenbuchung, Export, Produktmanagement, Marketing und Kundendienst nach und nach hinzugekommen sind. 500 bis 600 Händler werden noch bis zum 12. August erwartet, die die Auftragsbücher für die kommende Saison füllen werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.