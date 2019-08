Im zweiten Stock kommt kein Tropfen an

Für eine Dusche reicht es nicht: Der Wasserdruck ist in Emstek erheblichen Schwankungen ausgesetzt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Im Radio liefen die Meldungen über den Hitzerekord in Dauerschleife. Über 42 Grad maß das Thermometer vor knapp zwei Wochen in Lingen und auch in Emstek war man davon nicht weit entfernt, als Stefan K. (Name von der Redaktion geändert) unter die Dusche trat. Dass sich keine Niagarafälle aus dem Brausekopf ergießen würden, damit hatte er gerechnet. Dass aber kein Tropfen seinen Körper benetzte, überraschte schon. Zumindest ein wenig, denn dieses Szenario hatte es in diesem Sommer schon einmal gegeben. „Ich wohne im zweiten Obergeschoss und auch meine Nachbarn haben an diesem Abend kein Wasser gehabt.“



In Emstek seien die Druckschwankungen ausgeprägter als im restlichen Verbreitungsgebiet des OOWV, erklärt der Verband. Anfang 2020 soll mit dem Bau einer weiteren Wasserleitung in die Gemeinde begonnen werden.