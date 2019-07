Es brummt und summt im Blumentestfeld

Lässt es sich schmecken: Die Hummel fühlt sich wohl und schwebt an den gedeckten Tisch. Foto & Video : Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Bienen, Hummeln und auch Schmetterlinge gab es in den vergangenen Jahren immer im heimischen Garten. Doch was sich in dem kleinen Testfeld seit einiger Zeit tummelt, ist gewaltig. Vor zehn Wochen wurde der weitestgehend abgestorbene oder mit Wildkräutern durchsetzte Rasen zum Projekt und mit kommunaler Unterstützung wurde in der Emsteker Siedlung eine 15 Quadratmeter große Blumenwiese mit bienenfreundlicher Saatgutmischung angelegt (die MT berichtete). Der Lohn der Plackerei zeigte sich schon in wenigen Wochen mit den ersten sprießenden Pflanzen und mit der Wärme entwickelte sich ein wahres Blumenmeer.