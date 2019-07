Feuerwehr befreit schwerverletzten Autofahrer

Foto: Nonsotpnews

Emstek (mab). Ein 43-Jähriger ist am Samstagabend bei einem Unfall in Emstek lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 20:40 Uhr auf der Garther Straße zwischen Emstek und Egterholz. Warum der Unfall auf gerader Strecke passierte ist noch unklar. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, deuten die Unfallspuren darauf hin, dass der Emsteker offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat. Der Wagen geriet von der Straße, überschlug sich und prallte auf dem Dach liegend gegen einen Baum. Der 43-Jährige wurde dabei in seinem Wagen eingeklemmt. Die Emsteker Feuerwehr befreit ihn aus dem Unfallwrack. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Oldenburger Klinik geflogen.