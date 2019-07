Emsteker bei Unfall auf der A1 schwer verletzt

Foto: Autobahnpolizei Ahlhorn

Emstek (mab). Die A1 in Richtung Hamburg bleibt weiter ein Unfallschwerpunkt – besonders zwischen dem Dreieck Stuhr und der Abfahrt Brinkum. Am Mittwoch ist dort bei einem Unfall ein 39-Jähriger aus Emstek schwer verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei am Donnerstag mitteilte, hatte sich in dem Autobahnabschnitt wie nahezu täglich stockender Verkehr vor der dortigen Baustelle gebildet. Als ein 58-Jähriger aus den Niederlanden seinen Lastwagen stark abbremsen musste, reagierte der Lkw-Fahrer aus Emstek zu spät: Er fuhr mit rund 40 Stundenkilometern auf den Lastwagen.



Durch den Aufprall wurde nicht nur die Fahrerkabine des Emstekers extrem eingedrückt. Der Lastwagen des Niederländers wurde auf den Vordermann geschoben, der wiederum mit einem Lastwagen kollidierte. Der Emsteker und der Niederländer, der ebenfalls schwer verletzt wurde, mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Laut Autobahnpolizei waren die Verletzungen zum Glück nicht lebensgefährlich. Die Bergungsarbeiten dauerten rund sechs Stunden. Die Autobahn konnte erst gegen 22.30 Uhr wieder freigegeben werden. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf rund 40.000 Euro.