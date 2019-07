Holzpaletten fangen Feuer

Foto: Nico Hülskamp, FFW Emstek

Emstek (mab). Es hätte viel schlimmer enden können: Die Freiwillige Feuerwehr Emstek hat am Montagnachmittag einen Brand in Schneiderkrug gelöscht. Es brannten etwa 150 Holzpaletten, die Flammen hätten beinahe auf eine angrenzende Lagerhalle an der Hansestraße übergegriffen.



Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entstand das Feuer offenbar während Gartenarbeiten. Eine 52-Jährige hatte offenbar Unkraut verbrannt. Dabei wehten brennende Unkrautreste unter die Holzpaletten und entzündeten diese. Wie die Feuerwehr erklärte, rückten 27 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen aus, um das Feuer zu löschen. Den Brandschaden beziffert die Polizei auf rund 2000 Euro.