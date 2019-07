Beachvolleyballer trotzen dem Gewitter

Ihr sportliches Können zeigten 13 Hobby-Mannschaften beim großen Beachvolleyball-Turnier auf dem Emsteker Marktplatz am Kirmes-Samstag. Foto: Sigrid Lünnemann

Von Sigrid Lünnemann



Emstek. Am Sonntagnachmittag genossen die Besucher des Emsteker Margarethenmarktes den Bummel über die Kirmesmeile mit einer Kaffee- und Kuchentafel im Festzelt und die musikalische Unterhaltung durch „Die 4 lustigen 5“. Auch in den Geschäften herrschte am verkaufsoffenen Sonntag reger Andrang. Los aber ging der Margarethenmarkt bereits am Samstag. Der Bauhof der Gemeinde hatte den Marktplatz in eine Beachvolleyball-Fläche verwandelt. Mit der Kirmeseröffnung startete auch das Beachvolleyball-Turnier, zu dem sich 13 Hobby-Mannschaften angemeldet hatten. Die Spielerinnen und Spieler ließen sich auch von einem Gewitter, das mit heftigem Regen über die Gemeinde zog, nicht abschrecken. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 22. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.