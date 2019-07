Natur soll bei der Berufsorientierung helfen

Arbeit in der Natur: Vormittägliche Waldeinsätze mit Schülergruppen sind Klassiker im Waldpädagogikzentrum. Foto: Rainer Städing

Ahlhorn/Emstek (mt). Seit Wochen gehen Schülerinnen, Schüler und junge Menschen freitags auf die Straße und demonstrieren. Sie fordern Politik und Gesellschaft zum Umdenken und Handeln auf – nach dem Motto „Nicht nur fordern, sondern selber machen“.



Genau dies können Teilnehmende des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) ganz konkret auf aktuell 325 Plätzen in über 200 anerkannten Einsatzstellen in ganz Niedersachsen: selbst aktiv werden, nicht nur freitags, sondern jeden Tag. Dabei gibt es eine breite Palette an Aufgaben- und Themenfeldern: für den Schutz von Umwelt und Natur, gegen Klimawandel und die Ausbeutung von Ressourcen, für globale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Besonders im Bereich Umweltbildung können Teilnehmende Vorbild für Kinder und Jugendliche sein.



Nach der Schule, als Unterbrechung zwischen dem Bachelor- und Masterstudium oder auch nach der Berufsausbildung: Das FÖJ bietet allen Interessierten von 15 bis 25 Jahren die Möglichkeit, sich zu engagieren. Und das FÖJ bietet Freiraum: 20 Prozent ihrer Arbeitszeit steht den Teilnehmenden für die Planung und Verwirklichung eigener Ideen im Rahmen von Projekten zur Verfügung.