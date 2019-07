Messdiener treten für den Klimaschutz in die Pedale

Erinnerungsfoto im Zeltlager: 70 Messdienerinnen und Messdiener aus den Emstek und Höltinghausen verbringen dieser Tage eine gemeinsame Woche im emsländischen Esterwegen. Foto: Björn Thedering

Emstek (mt). „In Esterwegen werden wir euch aus den Socken fegen“ – so lautet der diesjährige Wimpelspruch im Zeltlager der Messdiener aus Emstek und Höltinghausen. Obwohl das Wetter nicht ganz so mitspielt wie in den vergangenen Jahren, gelingt dies den Kindern umso besser. Mit einer neuen Rekordteilnehmerzahl von 70 Kindern sind die großen Gruppenspiele um einiges chaotischer, aber auch deutlich amüsanter. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.