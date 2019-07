Erdbeerfeld gerät in Brand

Foto: Patrick Jacobi, FFW Emstek

Emstek (mab). Die Emsteker Feuerwehr hat am Mittwochmittag einen Brand auf einem Erdbeerfeld in Emstek gelöscht. Wie die Feuerwehr mitteilte, war zunächst Verpackungsmaterial in Brand geraten. Die Flammen griffen anschließend auf das angrenzende Feld über. 14 Einsatzkräfte machten sich mit drei Fahrzeugen auf den Weg in Richtung Burgweg. Ein Trupp löschte das brennende Verpackungsmaterial, werden die anderen Einsatzkräfte den Brand auf dem Feld eindämmen und schließlich schnell unter Kontrolle bringen konnten.



Nach wie vor gilt im Landkreis Cloppenburg die Stufe 3 auf dem Waldbrandgefahrenindex. Grund dafür ist die anhaltende Trockenheit. Für eine Entspannung könnte lang anhaltender Regen sorgen, doch der ist laut Meteorologen auch weiterhin nicht in Sicht. Die Cloppenburger Kreisverwaltung hat deshalb bereits auf die erhöhte Wald- und Moorbrandgefahr hingewiesen. Schon glimmende Gegenstände können in der trockenen Natur einen größeren Brand auslösen. Sollten Brände entdeckt werden, sollte umgehend die Feuerwehr unter dem Notruf 112 verständigt werden.