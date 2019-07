Gogericht mahnt zur Verantwortung

Zufrieden mit dem Urteil: Die drei Häuslinge genehmigen sich erst einmal ein Gläschen.Fotos: sl

Von Sigrid Lünnemann



Emstek. Mit Kanonendonner waren die Gäste am Desum begrüßt worden. Seit über 25 Jahren lädt die Interessengemeinschaft „Altes Gogericht" zum Gerichtstag ein. Die Anklage las Dr. Johannes Wilking von der Uni Vechta vor. Er nutzte die Gelegenheit, um vor einer zunehmenden Verrohung der Gesellschaft zu warnen. Gefahren sieht er vor allem im kritiklosen Verbreiten von Fake News und dem Anwachsen des Populismus.