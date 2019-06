Leinen los und Heimathafen verlassen

Über 80 Entlasschüler der Oberschule Emstek nehmen neue Ziele in den Blick / Klassenbeste ausgezeichnet

Fleiß belohnt: Bürgermeister Michael Fischer (von links) überreichte die Präsente an die Jahrgangsbesten Lukas Sauerland, Rahel Baier, Melissa Jeske, Vanessa Janßen, Sarah Lübbehüsen, Hanna Sebus und Simon Hartmann. Foto: Thomas Vorwerk





Von Thomas Vorwerk



Emstek. In einem feierlichen Festakt wurde gestern über 80 Jugendlichen ihre Abschlusszeugnisse an der Oberschule Emstek übergeben. „Auf zu neuen Abenteuer“ war die Veranstaltung überschrieben, der ein Gottesdienst mit Pfarrer Ludger Jonas und Pastor Heinrich Petersen vorangegangen war und zu dem Schulleiterin Kerstin Bocklage sich freute, auch viele Eltern begrüßen zu können. „Ein erstes großes Ziel ist erreicht – der Schulabschluss. Jetzt gilt es, aufzubrechen und neue Ziele in den Blick zu nehmen“, sagte Bocklage in ihrer Einführung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. Juni – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.