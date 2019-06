Aumann rückt in Gemeinderat nach

Neu im Rat: Hubertus Aumann (CDU, Mitte) rückt für Jutta Heyer nach. Bürgermeister Michael Fischer (links) und Ratsvorsitzender Reinhard Sündermann begrüßten das neue Mitglied. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Wechsel im Emsteker Gemeinderat: Für Jutta Heyer (CDU), die auf eigenen Wunsch den Rat verlassen hat und in einer kleinen Feierstunde verabschiedet wurde, ist seit Mittwoch Hubertus Aumann nachgerückt. Der Schneiderkruger hatte bei der Kommunalwahl im September 2016 den Einzug knapp verpasst und war damit erster Nachrücker. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 28. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.