Regionale Küche bringt nächsten Stern

Große Freude: Begeistert von der Auszeichnung sind Heike Kloster (von links), Elisabeth Hose, Michael Fischer, Marita Niemann, Doris Ostmann, Beate Schütte (alle Mensa), Reiner kleine Holthaus (Erster Gemeinderat), Petra Ludewig, (Mensa), Anja Moormann (Hauptamt) und Kerstin Bocklage. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Noch ein Stern: Die bereits im vergangenen Jahr ausgezeichnete Mensa der Oberschule Emstek ist nun um eine weitere Bewertung reicher. Stand im Schuljahr 2017/18 noch der Veggi-Day, also ein Tag mit vegetarischer Küche, im Fokus, hat man sich nun zusätzlich der Nachhaltigkeit gewidmet. „Schule auf EssKurs" ist das Projekt überschrieben, das von der Verbraucherzentrale ins Leben gerufen wurde und vom Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz unterstützt wird.„Der zweite Stern ist auch eine Würdigung des Mensa-Teams, denn ohne diese Frauen würde es nicht funktionieren", dankte Schulleiterin Kerstin Bocklage.