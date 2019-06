Motorradfahrer in Bühren schwer verletzt

Symbolfoto: Bänsch

Bühren (mab). Mit schweren Verletzungen ist am Samstagmorgen ein 42-Jähriger aus Cloppenburg ins Vechtaer Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hatte es gegen 5.50 Uhr einen schweren Unfall auf der Emsteker Straße in Bühren gegeben. Wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilte, wollte ein 29-Jähriger aus Cloppenburg mit seinem Renault das vor ihm fahrende Auto überholen. Aus noch ungeklärten Gründen passierte dann der Unfall: Der Motorradfahrer, der offenbar in diesem Moment ebenfalls im Überholvorgang war, fuhr auf den Renault auf und es kam zum Zusammenstoß. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

