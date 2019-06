Unfall auf der A1: 43-Jähriger in Lebensgefahr

Foto: Nonstopnews

Emstek (mab). Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Emstek ist ein 43-Jähriger am Freitag lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei Ahlhorn am Samstag mitteilte, musste der aus Alfhausen stammende Fahrer eines Kleintransporters mit einem Rettungshubschrauber in eine Bremer Klinik geflogen werden.



Noch ist unklar, wie es überhaupt zu dem Unfall gegen 16.30 Uhr gekommen ist. Der 43-Jährige war in Richtung Osnabrück unterwegs, als er in Höhe der aktuell gesperrten Anschlussstelle Cloppenburg die Kontrolle über den Transporter verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Auf dem Grünstreifen geriet das Fahrzeug hinter eine beginnende Leitplanke und stürzte mit der Fahrerseite auf die Schutzplanke.



Die Emsteker Feuerwehr musste den Mann aus dem Unfallwrack befreien. Erschwert wurden die Bergungsarbeiten durch die Ladung, die sich in dem Transporter befand: Dabei handelte es sich um Farben und Lacke. Deshalb mussten die Einsatzkräfte zunächst mit Vollschutz die Ladung bergen. Glücklicherweise waren aber nur zwei Eimer mit Farbe ausgelaufen. Eine Gefahr für Personen und die Umwelt bestand laut Polizei nicht.



Die Autobahnpolizei vermutet derweil, dass der 43-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand, als er am Steuer saß. Dementsprechend wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Der Unfallschaden beläuft sich auf bis zu 20.000 Euro.



Während der Rettungsarbeiten musste die Autobahn 1 ab dem Ahlhorner Dreieck zeitweise voll gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, zumal das Ahlhorner Dreieck derzeit als Umleitung dient, weil die Anschlussstelle Cloppenburg aktuell immer noch wegen Bauarbeiten gesperrt ist.



Die Autobahnpolizei sucht nun nach Zeugen für den Unfall oder eine etwaig auffällige Fahrerweise des 43-Jährigen kurz vor dem Unfall. Hinweise werden unter 04435/93160 entgegengenommen.