Peter Boog leitet Grundschule Emstek

War hier gerne Schulleiter: Peter Boog hat es in Halen stets gut gefallen. Die neue Aufgabe an der mehrfach größeren Einrichtung in Emstek reizt ihn aber. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Jetzt ist es offiziell: Peter Boog, bisheriger Schulleiter der Grundschule in Halen, wird ab dem kommenden Schuljahr die Leitung der Grundschule Emstek übernehmen. Deren Leiterin Marlies Scheele wird in gut einer Woche in den Ruhestand verabschiedet. Mit Boog kommt nicht nur ein erfahrener Lehrer an die Emsteker Schule, er bringt auch das Know-how aus 20 Jahren an der Spitze eines Kollegiums mit.