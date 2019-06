Unbekannter verschmutzt Emsteker Brake

Foto: Polizei

Emstek (mab). Die Polizei fahndet nach einem Umweltsünder in Emstek und sucht nach Zeugen: Am Donnerstagvormittag wurde die Umweltverschmutzung in der Emsteker Braker an der Halener Straße entdeckt. Die Verunreinigung passierte durch eine noch unbekannte Flüssigkeit, die Polizei vermutet, dass es sich um Farbe handelt. Die Emsteker Feuerwehr setzte zunächst Barrieren, damit sich die Flüssigkeit nicht noch weiter ausbreitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) oder die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471/18600) entgegen.