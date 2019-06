Kradfahrer nach Unfall in Klinik geflogen

Foto: Vorwerk

Emstek (erk). Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde am Montagnachmittag ein Motorradfahrer aus Cloppenburg, der bei einem Unfall in Drantum schwer verletzt wurde. Der 34-Jährige war von Emstek aus in Richtung Ecopark unterwegs, als ein entgegenkommender Transporter mit einem unbeladenen Anhänger nach links in den Herzog-Erich-Weg bog. Der Fahrer, ein 49-jähriger Rumäne, hatte den Motorradfahrer offenbar übersehen. Dieser leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, aber es kam dennoch zum Zusammenstoß. Die Unfallstelle blieb während der Rettungsmaßnahmen voll gesperrt.