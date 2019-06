Siebtklässler ernten eigenen Honig

Erst mal Theorie: Bevor es losgeht, führte Imker Werner Fendesack (rechts) die Schüler in die Thematik ein. Foto: © Abeln

Emstek (mt). An der Oberschule Emstek steht seit dem zweiten Schulhalbjahr für die Schüler des Wahlpflichtkurses Naturwissenschaften im Jahrgang sieben theoretische und praktische „Bienenkunde“ auf dem Lehrplan. Für dieses Projekt holte Pädagogin Doris Abeln einen externen Fachexperte mit ins Boot.



Der ortsansässige Imker, Werner Fendesack aus Bühren, begleitet die Aktion – ehrenamtlich. Er hat zwei seiner Bienenvölker auf dem Schulgelände aufgestellt, die nun regelmäßig von den Siebtklässlern kontrolliert werden müssen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

