Gemeinde Emstek zahlt nicht mal die Hälfte

Es fehlen nur noch Restarbeiten: Die Baumaßnahme Hesselnfelder Straße steht kurz vor dem Abschluss. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Emstek. Es läuft in Sachen Infrakstruktur bei der Gemeinde Emstek. Nachdem im vergangenen Jahr bereits zwei Vorhaben – der Sanierungsausbau des Bether Wegs und des Repker Damms – dank der Fördermittel vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) Weser-Ems verwirklicht werden konnten, stehen jetzt zwei weitere Projekte vor ihrem Abschluss: die Vesenbührener Straße in Drantum und die Hesselnfelder Straße zwischen Emstek und Höltinghausen. Die Kosten für die Sanierung der Hesselnfelder Straße liegen bei rund 665000 Euro. Ebenso wie bei der Vesenbührener Straße wird die Maßnahme mit 53 Prozent vom ArL bezuschusst Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 14. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.