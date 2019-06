Katze offenbar in Emstek erschossen

Symbolfoto: dpa

Emstek (mab). Eine 55-Jährige aus Emstek hat ihre Katze leblos vor dem Haus gefunden. Wie die Polizei mitteilte, sei ihr der Vorfall erst jetzt gemeldet worden. Die Emstekerin entdeckte ihre Katze am Sonntagmittag. Eine Untersuchung beim Tierarzt legt den Verdacht nahe, dass die Katze an einer Schussverletzung gestorben ist. Die Polizei vermutet, dass die Katze zwischen 9 und 12 Uhr getötet wurde. Zeugenhinweise an die Polizei unter 04473/2306 oder 04471/18600.

