Wecker klingelt auch nach der Schulzeit

Mehr als nur Unterricht: Marlies Scheele war es immer wichtig, die Kinder auch jenseits der Schulstunden mit Buch- und Zirkus-Projekten zu fördern. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Jura hätte Marlies Scheele eigentlich studieren wollen, um sich für andere Menschen einzusetzen. Auf eine etwas andere Art ist ihr das auch gelungen, denn als Lehrerin hat sie Tausenden Kindern das Rüstzeug für ihren weiteren schulischen Weg vermittelt und sie bei der Formung ihrer Persönlichkeit unterstützt. In wenigen Wochen geht die Rektorin der Grundschule Emstek nach über 41 Dienstjahren in den Ruhestand. 30 Jahre war sie Schulleiterin. 13 davon in Bühren und die restliche Zeit in Emstek. Vieles wird Marlies Scheele vermissen, die neu gewonnene Zeit weiß sie aber gut zu nutzen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 13. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.