Unfall auf der A1: Autofahrer offenbar betrunken

Symbolfoto: dpa

Emstek (mab). Ein Unfall auf der Autobahn 1 bei Emstek ist zum Glück glimpflich verlaufen. Jetzt ermittelt die Autobahnpolizei Ahlhorn gegen einen 43-Jährigen aus Limburg. Er soll betrunken am Steuer gesessen haben und den Unfall verursacht haben.



Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, passierte der Unfall gegen 17 Uhr zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg und Vechta. Der 43-Jährige krachte mit seinem Auto frontal gegen den Sattelauflieger eines vorausfahrenden Lkw. Verletzt wurde dabei offenbar niemand.



Der Hauptfahrstreifen musste wegen mehrerer Trümmerteile gesperrt werden. Noch während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten den Geruch von Alkohol bei dem Mann aus Limburg. Der Test am Alkomaten ergab einen Wert von 2,49 Promille. Der Führerschein wurde eingezogen und eine Blutprobe angeordnet. Der 43-Jährige musste die Reise mit dem Zug fortsetzen – sein Auto war ohnehin nicht mehr fahrtüchtig. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.