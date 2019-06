Jeden Tag Musik und zum Jubiläum ein Lied

Klettern oder einfach mal abhängen: Der Baum war ein besonderer Wunsch der Kinder. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Kindergarten in Emstek, das war für die Menschen, die in den 80er Jahren oder früher geboren wurden, stets der Katholische Kindergarten an der Anton-Wempe-Straße. Doch Anfang der 90er Jahre veränderte sich etwas. Der Ort wuchs, aber auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wurde nachgefragt und so wurde an der Ostlandstraße im ehemaligen Pfarrheim der kommunale Franziskus-Kindergarten eröffnet. 25 Jahre ist das nun her und deshalb soll das Jubiläum am Sonntag, 16. Juni, gefeiert werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 6. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.