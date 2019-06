„Verbraucher wird den Engpass spüren“

Willy Schnieders, Vorsitzender der Kraftfahrergewerkschaft (Foto: Vorwerk)

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Zehntausende Lastkraftwagenfahrer fehlen in Deutschland. An der Überschrift in der Montagausgabe der MT zweifelt Willy Schnieders, Vorsitzender der Kraftfahrergewerkschaft, nicht. „Wenn ich die Begründung und Argumente der Politiker und der Discounter-Sprecher höre, bekomme ich eine Gänsehaut“. Es habe offensichtlich niemand etwas gelernt, woran der Fahrermangel liegt. „Diese Firmen sollten Personal für die Arbeiten in der Halle einstellen und nicht den Fahrer selber entladen lassen“. Eine Toilette im Fahrerhaus, wie es Dirk Engelhardt als Vorstandssprecher des Bundesverbandes Güterverkehr, Logistik und Entsorgung ins Spiel bringt, sei mit Sicherheit keine Lösung, so der Emsteker. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. Juni entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.