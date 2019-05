Totilas steht auf Lederstute aus Emstek

Kraftakt: Niklas Honkomp (rechts) und sein Vater Christoph Honkomp verschnüren den Überzug an der Unterseite. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Oldenburger Pferde genießen weltweit einen guten Ruf, aber auch ihre Nachbildungen sind gefragt. Phantomstute wird das Gestell genannt, auf das sich der Hengst stürzt und stützt, während er abgesamt wird. Diese Vorrichtung bekommt in Emstek das passende Gewand. Nummer 32 steht aktuell in der Werkstatt von Raumausstattermeister Christoph Honkomp. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.