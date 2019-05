Bunte Blumen statt löchriger Rasenfläche

Einjährige Mischung: Im kommenden Jahr muss neues Saatgut ausgebracht werden. Es gibt auch mehrjährige Varianten. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk

Emstek. 15 Quadratmeter Blumenwiese, das wird nicht gerade reichen, um ein Bienenvolk zu ernähren. Es ist aber ein kleiner Anfang und so mache ich mich daran, in Emstek mein ganz persönliches Testfeld zu schaffen. Wenn alles gut funktioniert, kann die Fläche im kommenden Jahr vergrößert werden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.