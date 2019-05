Fußball zwischen Taktik und Medizinmann

Mit Widmung: Tim Jost hatte im Foyer einige Anfragen für ein paar persönliche Zeilen. Foto: Thomas Vorwerk

Emstek (erk). Tim Jost schreibt, wie er spricht – und er spricht gut. Gerade das macht ihn und sein Buch „Ballzauber in Tansania“ aus, das er am Samstag einem Publikum von rund 50 Zuhörern im Emsteker Ratshaus vorgestellt hat. Emsteks Büchereileiterin Ulla Moormann hatte die Lesung organisiert, die von Antje Petzelt an der Trommel bereichert wurde. Christoph Coura stellte das Charity-Projekt in Tansania vor, über das auch Tim Jost den Weg nach Afrika gefunden hatte. Vom Praktikanten wurde er dort zum Cheftrainer von Toto African Mwanza. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 21. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.