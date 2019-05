Korf lässt alte Pfaff für guten Zweck surren

Mit Schwung: Dem Motor hilft Hans Korf am Handrad auf die Sprünge, damit die Nadel durch das mehrfach gelegte Leinen stechen kann. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Emstek. Seine Schneiderlehre ist über 70 Jahre her und seinen Lebensunterhalt hat Hans Korf seither nicht mit Nadel und Faden verdienen müssen, aber verlernt hat er nichts. Seit einigen Wochen verarbeitet der Emsteker ausgediente Zelte der Emsteker Messdiener zu Tragetaschen und mit seinen 89 Jahren dürfte er zu den ältesten Ehrenamtlichen in der Gemeinde gehören. Angefangen hat alles vor eineinhalb Jahren mit der Anfrage, ob er Änderungen für die Kleiderkammer der Caritas ausführen könne. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 15. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

