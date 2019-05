Park bleibt für zwei Wochen geschlossen

Endspurt: Die letzten Arbeiten finden im Mehrgenerationenpark statt, unter anderem werden Wege asphaltiert. Foto: Stadt Cloppenburg / Gerdes

Von Oliver Hermes



Cloppenburg. Endspurt im Mehrgenerationenpark: Für die Abschlussarbeiten im dritten und letzten Abschnitt muss der Park ab Mittwoch für zwei Wochen gesperrt werden. Dies teilte die Stadtverwaltung mit.



„Um den Besuchern, den Radfahrern und vor allem den Sporttreibenden möglichst komfortable Wege zur Verfügung zu stellen, werden im Rahmen der laufenden Bauarbeiten jetzt alle Verbindungswege in einer Breite von bis zu zweieinhalb Metern asphaltiert", heißt es in der Pressemitteilung. Hierfür rollt schweres Gerät an, für die problemlose Durchführung der Arbeiten ist der Park vorübergehend geschlossen.