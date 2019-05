Unbekannter zündet Hochsitze an

Symbolfoto: dpa

Emstek (mab). Nachdem am Freitagabend gleich zwei Hochsitze in der Gemeinde Emstek in Brand geraten sind, ermittelt die Cloppenburger wegen Brandstiftung. Kurz vor 20 Uhr meldete sich ein Autofahrer beim Notruf. Er war gerade auf der Bundesstraße 213 in Richtung Ahlhorn unterwegs. NachAngaben der Polizei hatte der Zeuge Flammen in einem Waldstück in der Nähe der Autobahn 29 gesehen. Wie sich herausstellte, waren gleich zwei Hochsitze in Brand geraten. Die beiden aus Holz gezimmerten Einrichtungen für Jäger standen in direkter Nähe zueinander. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.



Nachdem sich Brandermittler den Bereich angeschaut haben, geht die Polizei schon jetzt davon aus, dass die Hochsitze vorsätzlich angezündet wurden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Etwaige Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei unter 04471/18600.