Bühren ist von allen Seiten erreichbar

U2: Wer aus dem Ecopark kommt oder auf der B72 bis Bühren gefahren ist, wird über Emstek und Garthe in Richtung Norden beziehungsweise Vechta geschickt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Bühren. Die Vollsperrung des Knotenpunktes A1/B72 hat zwar nicht zu einem Verkehrschaos geführt, wohl aber zu einiger Verwirrung. Ein Grund dafür könnte sein, dass zwar die Umleitungen beziehungsweise Sperrungen auf weißen Schildern prinzipiell deutlich sichtbar platziert sind, die ursprüngliche Ausschilderung auf den großen gelben Vorwegweisern wurde aber nicht allerorts wie üblich mit einem neonfarbenen Kreuz überklebt.



Auch für die Geschäftsleute in Bühren ist die Situation nicht sonderlich befriedigend. „Kunden aus Cloppenburg und auch aus Vechta rufen mich an, weil sie befürchten, ihre vorbestellte Ware nicht bei mir abholen zu können“, sagt Stefan Meyer. Seine Gärtnerei ist wie ganz Bühren aber weiterhin von allen Seiten erreichbar. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

